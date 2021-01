Foda: „Ich habe Julian viel Mut zugesprochen!“

Heute in zwei Monaten, am 25. März, beginnt für Österreichs Fußballteam mit der Partie in Glasgow gegen Schottland die WM-Qualifikation - nicht nur bei diesem Länderspiel wird ein ganz, ganz wichtiger Mann leider fehlen: Julian Baumgartlinger fällt nach einer schweren Knieverletzung, die er sich am Samstag bei Leverkusens 0:1 gegen Wolfsburg nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung zugezogen hatte, längerfristig aus.