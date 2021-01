Italien lässt NGO-Schiff mit 370 Migranten anlegen

Das NGO-Schiff Ocean Viking darf mehr als 370 aus Seenot gerettete Bootsmigranten nach Augusta auf Sizilien bringen. Das Schiff werde am Montagmorgen dort ankommen. Das teilte die Betreiberorganisation SOS Mediterranee am Sonntagabend mit. Italien habe der Crew den Hafen in der Nähe von Syrakus zugewiesen. „Große Erleicherung an Bord“, erklärte SOS Mediterranee auf Twitter. Eine Hochschwangere war den Angaben nach schon vorher von den italienischen Behörden auf die Insel Lampedusa geflogen worden.