Maya Weug: Sie ist die erste Ferrari-Pilotin!

Leclerc als Maßstab - nächste Saison in der F4

Sie bezeichnet Charles Leclerc als ihren Maßstab. Maya hat, wie oben erwähnt, große Ziele: Erste Pilotin bei Ferrari zu werden und mit dem legendären Rennstall den WM-Titel zu holen. Den Sieg im WSK-Final Cup 60 Mini hat sie schon im Jahr 2016 geholt. Seit ihrem siebenten Lebensjahr fährt sie gegen Burschen. Der gan große Erfolg kam 2020: Die Niederländerin gewann das mehrmonatige Casting im Rahmen der Initiative „FIA Girls on Track - Rising Stars“. In der kommenden Saison geht sie in der Formel 4 an den Start.