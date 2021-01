22.000 Fans dürfen beim Super Bowl live dabei sein

22.000 Football-Fans werden trotz der Covid-19-Pandemie die 55. Super Bowl am 7. Februar in Tampa/Florida als Gäste im Stadion erleben dürfen! Wie die NFL am Freitag mitteilte, werden dabei 7500 Personen aus dem Gesundheitssektor mit vorhandenem Impfschutz zum Liga-Endspiel im Raymond James Stadium eingeladen.