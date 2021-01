Eltern sind verzweifelt

Viele armutsbetroffene Eltern gaben an, sich jetzt noch mehr Sorgen um die Zukunft zu machen. Sie befürchten außerdem, dass ihre Kinder die Schule nicht gut abschließen werden. Auch finanziell hat sich die Krise oft ausgewirkt, viele verloren ihren Job. „Man stelle sich vor, eine Familie, die so schon zu wenig zum Leben hatte, bezieht jetzt nur mehr zwischen 50 und 80% des vorherigen mageren Einkommens. Das macht immensen Druck“ so Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst.