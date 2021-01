Trotz Corona: „Das Knistern in Kitzbühel bleibt“

Wie ist Ihre Gefühlslage dazu, Herr Winkler?

Die Fans fehlen, aber das Knistern ist da. Ebenso die Erwartungen und die Motivation. Ein Stück davon ist das tolle „Krone Media Center“ – ein Ausdruck der Wertschätzung gegenüber Kitzbühel auch in schwieriger Zeit. Vor einer Woche war ich noch nervöser, da hing das Rennen wegen der Corona-Fälle in Jochberg wirklich am seidenen Faden.