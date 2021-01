Parkgebührenpflicht tritt wieder in Kraft

„Laut Erfahrungen von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, haben sich in den letzten Wochen trotz Lockdowns viele Menschen in der Stadt aufgehalten“, heißt es von der Stadtkommunikation Klagenfurt. Auch war laut dem Stadtpolizeikommando ein hohes Verkehrsaufkommen in der Stadt zu beobachten, was das Kontrollieren der Ausgangsbeschränkung erschwerte. Die Stadt hat sich daher entschlossen, die Parkgebührenbefreiung wieder aufzuheben und folgt damit der Empfehlung der Polizei. Ab Montag, 25. Jänner, sind wieder Parkgebühren in den gebührenpflichtigen Zonen sowie in den grünen Zonen zu entrichten.