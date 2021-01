Corona: Lage in Wiens Spitälern hat sich entspannt

Seit dem Jahreswechsel sei die Anzahl der in Wiener Spitälern versorgten Covid-Patienten stabil, hieß es in der Aussendung. Mit Stand Mittwoch wurden insgesamt 391 Corona-Erkrankte in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbunds versorgt, davon 101 in Intensivstationen. Zum Vergleich: Als Höchststand während der zweiten Pandemiephase im Herbst wurden am 15. November 2020 insgesamt 913 hospitalisierte Covid-Patienten dokumentiert.