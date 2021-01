Vor Angriff auf Olympia: Revolte im Boxverband!

Runter mit der Deckung, jetzt fliegen die Fäuste! Zumindest verbal. So wandte sich der A-Kader des Boxverbands mit einem Brief an die Medien, will die scharfe Kritik an Nationaltrainer Daniel Nader als Hilferuf verstanden wissen: Von jahrelangem psychischem Missbrauch, extremem Druck und zu wenigen Trainingslagern ist da etwa die Rede.