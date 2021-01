153 Tonnen Tabak illegal durch Österreich gekarrt

Als Kopf der Bande agierte ein kroatischer Unternehmer. Über angemeldete Firmen in Österreich und in der Slowakei soll der 30-Jährige die illegalen Tabak-Einkäufe in Deutschland organisiert und die gefälschten Frachtpapiere für die Schmuggelfahrten ausgestellt haben. Und so rollten seit Sommer des Vorjahres Dutzende Lkw mit 153 Tonnen an getrocknetem und gepresstem Tabak über Österreichs Autobahnen in Richtung Kroatien.