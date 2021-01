Reinhold Messner genervt von „Rumgehüpfe an Wand“

Genervt von „Rumgehüpfe an der Wand“

Auch der Idee, Klettern ab den Spielen 2020 in Tokio zur olympischen Disziplin zu machen, kann der 76-jährige Südtiroler nichts abgewinnen. „Dieses Rumgehüpfe an der Wand, das sind doch affenartige Verhaltensmuster“, ärgerte sich Messner. Und weiter: „Da gibt es bestimmt Zuschauer, die sagen: ,Ah, jetzt verstehe ich, was Messner früher so gemacht hat.‘ Wenn das der Fall ist, ist der Alpinismus tot.“