Otto Retzer fordert Absetzung der „Vorstadtweiber“

Kritik an Besetzung

Der 75-Jährige echauffiert sich über die Folge, in der Nina Proll sich in ihrer Rolle der nunmehrigen Millionenerbin Nicoletta Huber als nymphomane Alkoholikerin durch eine Partynacht säuft und „schnackselt“ und mit ihren Freundinnen Sonia Clementi (gespielt von Ines Honsel) und Waltraud Steinberg (dargestellt von Maria Köstlinger) mit Geldscheinen nur so um sich wirft, gegenüber der Zeitung „Heute“: „Ich finde es schrecklich, dass in einem Land, in dem es so gute Schauspieler gibt, auf einmal Leute ihre Gesichter hinhalten, die eine Katastrophe sind.“