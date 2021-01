Ärzte bekommen für jede Corona-Impfung 25 Euro

Tablets ermöglichen Eintragung in den E-Impfpass

Der Arzt habe zudem zwei Optionen für die Eintragung der Impfungen: Zum einen funktioniere der Zugang via E-Card-System. Jene Kassenärzte, die noch keine entsprechende Softwarelösung haben, können wie üblich über einen Webbrowser mit ihrer Vertragspartnernummer Zugang zum E-Impfpass bekommen. Die zweite Option ist vor allem für die Landessanitätsdirektionen relevant, die derzeit vordringlich die Covid-Impfungen durchführen. Hier wurden eigens Tablets zur Verfügung gestellt, die derzeit laufend ausgeliefert werden, um so für all jene, die kein E-Card-System haben, die Eintragung in den E-Impfpass zu ermöglichen, erläuterte Lehner.