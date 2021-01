Soap Brows sind der neueste Trend

Bei diesem Beauty-Trick werden die Augenbrauen zuerst mit Seife benetzt und anschließend mit einer Bürste in Form gebracht. Durch die Seife werden die Härchen der Brauen verdichtet, das sorgt für mehr Volumen. Die Seife ist sanft zu den Härchen und sanft zur Haut. So werden die Brauen auch nicht so steif, wie es etwa nach der Anwendung von Augenbrauen-Gel der Fall ist.