Neues „Corona-Komitee“ klärt über Impfung auf

Die von der Regierung unterstützte Kampagne unter dem Dach des Roten Kreuzes ist auch offen für weitere Hilfsorganisationen, Unternehmen oder organisierte Gruppen. Ziel in den kommenden Wochen und Monaten sei ein größtmöglicher Schutz der heimischen Bevölkerung. Unter dem klaren Motto: Wer sich nicht impfen lasse, für den sei Corona nie vorbei! In der Folge sollen laufend prominente Unterstützer - passend zur ersten Phase zunächst älteren Semesters - aus Wirtschaft, Sport, Kunst, Kultur etc. präsentiert werden.