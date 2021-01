A’ Überdosis G’fühl

Nach dem Wochenende

Zu gleicher Zeit bekommen Österreicher über 65 amtliche Post. Je zehn Gesichtsmasken: Die Aktion verschlingt 24 Millionen Euro und findet ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie statt. Sind wir alle, die wir - egal, welcher Generation angehörend - beim Apotheker ohne Murren und Zögern 6,50 Euro Rezeptgebühr pro Medikament zahlen, nicht verletzlich? Also vulnerabel, wie die neu entdeckte Bezeichnung lautet. In der Theologie steht der Begriff für das Wagnis der Verwundbarkeit, aus der eine Macht wächst, die Leben stiftet, beflügelt und inspiriert. Ich lasse mich impfen. Her mit der lebensrettenden Dosis!