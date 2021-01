Innviertler wollen „Hilti“ der Anhänger-Welt sein

Westen und Pager erinnern an Einhaltung des Abstands

Am Standort im Bezirk Schärding sind 750 Mitarbeiter beschäftigt, 450 davon in der Produktion. Fast 24 Fußballfelder ist das Areal groß - da gibt’s Platz genug, um auf sechs Montagelinien zu arbeiten. Täglich verlassen im Schnitt zehn Anhänger das von Philipp Kluge geleitete Werk. Um in Corona-Zeiten Abstand zu wahren, gibt’s Westen oder Pager, die durch Signale vor zu viel Nähe warnen.