Ex-Freundin zeigte jetzt Corona-Prügler an

In Wohnung der Eltern festgenommen

Weil der 30-Jährige schon ein halbes Dutzend Vorstrafen hat, kam er in Haft. Welser Polizisten fanden ihn in der Wohnung seiner Eltern. „Die Anklagen wegen Verdacht der schweren Körperverletzung gegen den 73-Jährigen und wegen versuchter schwerer Nötigung und Körperverletzung gegen seine Ex-Lebensgefährtin sind auch schon fertig“, sagt Ebner.