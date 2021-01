Trotz Corona: Verstörendes Gedränge am Meiselmarkt

Szenen, die angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen in Österreich höchst verstörend wirken: Am Wiener Meiselmarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus war am Dienstag gegen 13 Uhr regelrecht die Hölle los. Ein dichtes Gedränge herrschte dort, von der Einhaltung der Abstandregel war kaum etwas zu bemerken ...