Fünfter Sieg in Folge für Dansos Düsseldorfer

Fortuna Düsseldorf hat am Montag in der zweiten deutschen Liga den fünften Sieg in Folge gefeiert. Mit dem Österreicher Kevin Danso kam Düsseldorf zum Abschluss der 14. Runde zu einem 2:1-Erfolg über Paderborn und rückte als Fünfter bis auf drei Punkte an Tabellenführer Hamburger SV heran.