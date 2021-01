„Können nicht alle Firmen durch die Krise bringen“

„Die 500.000 Arbeitslosen werden wir früher oder später erreichen“, erwartet die Arbeitsministerin. Neben dem Corona-Effekt ist im Winter die Arbeitslosigkeit traditionell höher. „Saisonal bedingt schickt die Baubranche im Winter ihre Mitarbeiter auf den Baustellen in die Arbeitslosigkeit und das werden wir deutlich spüren“, so Aschbacher. Eine Besserung am Arbeitsmarkt erwartet die Arbeitsministerin, sobald die Corona-Impfung breit verfügbar ist und die Konjunktur wieder anzieht. „Dann wird sich auch der Arbeitsmarkt Schritt für Schritt erholen.“