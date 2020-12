Don Corleones Consigliere wird 90 Jahre alt

Duvalls Idol: Schauspielkollege Marlon Brando

Zu Recht war der Star in seiner Glanzzeit als „Hollywoods Chamäleon“ bekannt. Sein eigenes Idol: Marlon Brando (1924-2004), mit dem er sich in „Ein Mann wird gejagt“, „Der Pate“ und „Apocalypse Now“ die Leinwand teilte. „Er war bahnbrechend“, schwärmte Duvall im Sommer im Interview von „We Are The Mighty“. Brando habe die Schauspielwelt umgekrempelt. Und wie Brando war auch Duvall als eigenwilliger Charakterdarsteller am Set gefürchtet. Mit seiner oft konservativen Sichtweise eckte er in Hollywood an.