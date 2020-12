Zwei Tage vermisst: Nach Feuer ist Frau erfroren

Am Ende war alle Mühe vergebens. Die Helfer hatten am Sonntagvormittag und den ganzen Samstag mit über 40 Feuerwehrleuten und Polizisten mit Spürhunden gesucht. Am Stefanitag hatte Elisabeth Z. wie jeden Tag den Ofen im Reihenhaus an der Ammeringstraße in Ried eingeheizt. Oben im Schlafzimmer war noch ihr Ehemann, der erst durch Brandgeruch bemerkte, dass irgendetwas nicht stimmte.