Nur Niavarani sitzt alleine zu Hause in Quarantäne

Nicht ganz so opulent, aber nicht weniger familiär und festlich geht es bei Schauspielerin Maxi Blaha zu. Mit ihrem Sohn Nepomuk verbringt sie die Tage jetzt in ihrem Elternhaus in Orth an der Donau: „Wir essen Fisch. Es ist alles unspektakulär, stressfrei, sehr entspannt und immer lustig. Eigentlich hat immer mein Papa gekocht, doch der ist leider verstorben, jetzt trete ich in seine Fußstapfen.“ Und? Blaha muss lächeln: „Bis jetzt hat es mit den Kochkünsten immer geklappt.“