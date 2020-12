Mann ging mit Schere auf Polizisten los

Eine Polizeistreife war gegen 20.35 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Villach wegen eines Streits zwischen einem 46-jährigen Mann und einer 48-jährigen Frau im Einsatz. Der Mann begann daraufhin, die einschreitenden Polizeibeamten zu beschimpfen, griff plötzlich nach einer auf einem Stuhl liegenden Schere, mit der er gegenüber den Polizisten herumfuchtelte und drohend in deren Richtung ging.