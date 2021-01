Liebe geht durch den Magen - neu auf krone.tv

krone.tv kocht 2021 mit „Herzig kochen“ groß auf. Spitzenkoch Sören Herzig und seine Ehefrau Saskia servieren ab sofort ihrer ersten gemeinsamen Kochshow (auch auf krone.at/herzigkochen abrufbar) ihre raffinierten Lieblingsgerichte mit Pfiff und viel Charme zum Nachkochen zu Hause. Denn der Gastronom ist sich sicher: „Es ist nicht alles so kompliziert, wie es anhört. Man muss sich einfach nur trauen und sich unsere Tipps und Tricks zu Herzen nehmen“. So trifft in ihrer ersten Sendung österreichische Bodenständigkeit auf die würzige indische Geschmackswelt mit einem Tandoori Huhn mit Reis und Gurkensalat und Topfenknödel mit Gewürznelken. Echt herzig!