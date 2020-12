Eisenbahner (61) in Vöcklabruck von Zug getötet

Ermittlungen laufen

Am Vormittag war es auf der Bahnstrecke zwischen Vöcklabruck und Attnang-Puchheim zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein ÖBB-Mitarbeiter wurde dabei von einem Zug erfasst und getötet. Betroffenheit auch in der ÖBB-Zentrale in Wien. ÖBB-Sprecher Daniel Pinka bestätigte den Tod des 61-Jährigen, zum genauen Unfallhergang konnte er noch keine Aussage machen.Auch die Lebensgefährtin war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vom Arbeitsunfall informiert. „Wie es zu dem Unglückgekommen ist, wird derzeit von der Polizei noch ermittelt“, so Pinka am Nachmittag.