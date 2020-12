Terrorismus in Wien: Halbherziges Geständnis

Im Jahr 2013 kam der Jugendliche nach Wien. Seine Eltern lebten bereits seit Jahren hier. Der Erfolg in der Schule blieb wohl wegen seiner mangelnden Vorkenntnisse aus. Er fiel durch, wiederholte, versuchte sich im HTL, was ebenfalls fehlschlug. Letztlich machte er eine Lehre für Elektrotechnik, was ihm aber keinen Spaß machte. In der Schule, so sagt sein Verteidiger, sei sein Mandant gemobbt worden: „Man hat ihn auch wegen seiner dunklen Hautfarbe verspottet.“