Analyse bei Rapid: Um Didi Kühbauer geht’s nicht!

Das ist ja auch in Ordnung. Don Didi ist authentisch, in seinen Adern fließt grünes Blut. Gut für Rapid, solch echte Typen braucht auch Österreichs Fußball. Nur wenn er sich so offensichtlich vor seine Mannschaft stellt, dann muss er berechtigte Kritik auch aushalten, darf sie nicht persönlich nehmen. So rieben sich auch schon Damir Canadi und Goran Djuricin auf. (Trainer-)Diskussionen bekommen in Hütteldorf ja schnell eine Eigendynamik. Und versperren den Blick auf eine fundierte Analyse. Das weiß Zoki Barisic. Der Sportchef bleibt ruhig. Jetzt geht es nicht um Didi. Er hat Vertrag bis Sommer, über eine Verlängerung wird man im Frühjahr entscheiden. Das reicht.