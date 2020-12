Smarte Tricks zur Abschreckung von Einbrechern

Von der Anwesenheitssimulation bis zur smarten Hausüberwachung gibt es vielseitige Möglichkeiten für jedes Zuhause. Einfach installiert und sofort startklar. Gezielte Sicherheitsmaßnahmen gegen Dämmerungseinbrüche zeigen Wirkung: Auch 2019 ist die Eigentumskriminalität in Österreich weiter gesunken! Es wurden insgesamt 8.835 Einbrüche in Wohnräume gemeldet. Das entspricht einem Minus von 43,5 Prozent in zehn Jahren und somit einem Rekordtief, das Dank der richtigen Prävenzion erreicht werden konnte (Quelle: Bundeskriminalamt).