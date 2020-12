Flaute im Wiener Tourismus wird bis Ostern dauern

„Wichtig, Kurzarbeit zu verlängern“

Das werden einige Herbergen nicht überleben. Andererseits wollen sich neue internationale Top-Häuser in Wien ansiedeln. Ein Problem: Springt der Tourismus nach Ende der Pandemie an, könnten sie ohne Personal dastehen. „Wir haben 116.000 hoch qualifizierte Vollzeitarbeitsplätze in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Die wandern teils in andere Branchen ab. Deshalb ist es wichtig, die Kurzarbeit zu verlängern“, so der Touristik-Chef.