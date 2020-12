Wolf gibt im Attergau wieder ein Lebenszeichen

Die Fraßspuren am Kadaver deuten auf einen Wolf hin, daher wurde auch ein Gen-Probe entnommen und an die Veterinär-Uni nach Wien geschickt. Da der Riss am 9. Dezember entdeckt worden war, ist die Probe noch nicht ausgewertet. Auch die DNA-Analysen vom Rehriss in Weißenkirchen (7. November) und dem Kalb in Oberhofen (21.…Oktober) stehen noch aus. Doch die Wolfsbeauftragten des Landes gehen davon aus, dass auch hier ein Isegrim am Werk war. Ob es ein und derselbe war, werden die Auswertungen zeigen.