Hexenwahn & Heroinhandel aus der Zelle heraus

Heroinhandel aus der Zelle

„Wir saßen zusammen in einer Zelle. Sie hat mich so manipuliert, dass ich ihr alles geglaubt habe und alles für sie getan hätte!“ Unter anderem sollte M. dafür sorgen, dass die Anwälte von T. Geld bekamen. „Dem ersten habe ich 1500 Euro bezahlt; geliehen von der Schwiegermutter.“ Dann kam mit Christine Lanschützer eine neue Strafverteidigerin ins Spiel: „Sie wollte einen Vorschuss, und T. sagte mir, wenn ich ihr das Geld nicht über den Verkauf von Heroin und Cannabis besorge, bringt sie sich um.“ Also tat Frau M., wie ihr geheißen. Aus der Haft wusste sie, wo es Stoff gab - einer der größten Dealer sitzt nach ihren Angaben in Graz und betreibt von der Zelle aus einen schwunghaften Heroinhandel. „Er hat ein Handy, und man bestellt über Facebook bei ihm“, berichtet M.