Deutschland drängt auf Zulassung von Impfstoff

Sowohl das Kanzleramt als auch das Gesundheitsministerium würden intern die Forderung erheben, das Vakzin bis zu 23. Dezember auf EU-Ebene und damit auch in Deutschland freizugeben, berichtet die deutsche „Bild“-Zeitung. Die EMA hat bisher eine Entscheidung für den 29. Dezember angekündigt. Dies gelte in Kreisen der Bundesregierung aber als zu spät, hieß es weiter. In Großbritannien, den USA und Kanada ist das Vakzin von Biontech und Pfizer bereits zugelassen. Dort liefen die Impfaktionen auch schon an.