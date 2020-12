USA stoppen Rüstungsexporte an NATO-Partner Türkei

Wegen des Ankaufs eines russischen Raketensystems verhängen die USA Sanktionen gegen den NATO-Bündnispartner Türkei. Dies teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag mit, der aber zugleich die Türkei als wichtigen Sicherheitspartner lobte. Die Sanktionen beinhalteten ein Verbot aller US-Exportlizenzen und -genehmigungen, teilte Pompeo mit - Rüstungsexporte an die Türkei sind damit faktisch gestoppt. Die Türkei verurteilt die Aktion als „ungerecht“ und kündigte Gegenmaßnahmen an.