Steelers kassieren zweite NFL-Niederlage in Serie

Die noch vor zwei Wochen als einziges Team der NFL ungeschlagenen Pittsburgh Steelers haben auch gegen die Buffalo Bills verloren (Highlights im Video oben) und stecken immer offensichtlicher in einer Formkrise. Das Team um Quarterback-Altmeister Ben Roethlisberger (unten im Bild mit der Nummer 7) unterlag den Bills am Sonntagabend 15:26 und hat damit das Freilos in der ersten Runde der Play-offs für das beste Team der AFC wohl an die Kansas City Chiefs verloren, die zuvor gegen die Miami Dolphins gewonnen hatten.