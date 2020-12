Coronavirus: Erneut Anstieg bei Intensivpatienten

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 2588 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Die Zahl beinhaltet auch die Ergebnisse der Massentests. 57 Todesfälle wurden verzeichnet. Die Zahl der Intensivpatienten stieg wieder an.