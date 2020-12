Ab 14.30 Uhr LIVE: Rapid Wien gegen WSG Tirol

Nach dem Out in der Fußball-Europa-League verlagert sich der Fokus von Rapid auf die heimischen Bewerbe. In der Liga fehlen dem Tabellendritten nur zwei Punkte auf Spitzenreiter LASK und ein Zähler auf den Zweiten Red Bull Salzburg. Um weiter oben dran zu bleiben, ist am Sonntag ein Heimsieg über WSG Tirol eingeplant, das 2:2 gegen Molde ist abgehakt. „Wir müssen jetzt national denken und werden alles dafür tun, um einen Dreier einzufahren“, sagte Coach Dietmar Kühbauer. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer am Ball.