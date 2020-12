Ab 17 Uhr LIVE: St. Pölten gegen Hartberg

Der SKN St. Pölten hat in der Fußball-Bundesliga Blut geleckt. Die schon vor zwei Jahren in der Meistergruppe stehenden „Wölfe“ liegen als Fünfter nach zehn Runden in dieser Saison auf Kurs. Vier Zähler beträgt der Vorsprung auf die Verfolger, wobei der WAC eine Partie weniger bestritten hat. Im Heimspiel gegen den TSV Hartberg könnte ein Kontrahent am Samstag (17.00 Uhr) vorerst abgehängt werden. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer am Ball.