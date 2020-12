Schöner als zuvor: So werden Orgeln restauriert

Die Profis in den Werkstätten sind auch immer wieder mit Schätzen aus Kärnten beschäftigt. Wie bereits in Ihrer „Krone“ berichtet, war ja die Orgel der Filialkirche Maria Höfl im Metnitztal beim Abtragen der Empore in den 1970er-Jahren verloren gegangen, die Pfeifen aber hatte Pfarrer Johann Unterguggenberger damals dem Musiklehrer und Organisten Peter Fuchs anvertraut. Seitdem drängte Fuchs darauf, eine neue Orgel zu bauen, was im Vorjahr auch geschah.