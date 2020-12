Benjamin Karl bei Weltcup-Auftakt Dritter

Der Wahl-Osttiroler Benjamin Karl hat beim Weltcup-Auftakt der Raceboarder in Cortina d‘Ampezzo den erhofften Podestplatz erreicht. Der vierfache Weltmeister klassierte sich im Parallel-Riesentorlauf am Samstagabend als Dritter, nachdem er im kleinen Finale den Italiener Mirko Felicetti um 0,15 Sekunden bezwungen hatte. Karl war im Halbfinale so wie in der Runde davor der Salzburger Andreas Prommegger am späteren Sieger Roland Fischnaller gescheitert.