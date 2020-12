Bisher mehr als 35.000 Getestete

Etwas ruhiger und routinierter ging es am Freitag bei den Teststationen zu, nachdem es am Donnerstag in einigen Gemeinden noch zu Wartezeiten gekommen war. Viele hatten sich gleich zum Start testen lassen wollen – wohl um zu verhindern, bei einem positiven Ergebnis Weihnachten in Quarantäne verbringen zu müssen. Teilweise seien die Menschen eine halbe Stunde vor ihrem Termin gekommen, berichtet Michael Hoffmann, Amtsleiter von Purbach. Die Folge war eine Warteschlange. Inzwischen hat man reagiert. Auch in Neusiedl am See musste man am ersten Tag warten. Mittlerweile laufe alles reibungslos ab, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Böhm.