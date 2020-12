Probleme mit Kartenzahlungen am Einkaufssamstag

Der Handel habe am Samstag zwar gute Umsätze erzielt, für die Geschäfte bedeuteten die Ausfälle von Zahlungsterminals aber „einen enormen Zusatzaufwand sowie Verzögerungen an den Kassen. Die Sicherheits- und Hygienekonzepte sind dadurch in der Praxis ,doppelt‘ gefordert“, so der Handelsverband in einer Aussendung.