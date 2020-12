Ab 14 Uhr LIVE: Das Qualifying vom Abu-Dhabi-GP

Lewis Hamilton ist zurück! Der Brite ist somit der haushohe Favorit für die Pole Position von Abu Dhabi am Samstag. Am ersten Trainingstag rangierte er hinter Kollege Valtteri Bottas auf dem zweiten Platz. Hinter den beiden Mercedes waren die zwei Red Bulls mit Max Verstappen und Alexander Albon und am schnellsten und dieser „Zweikampf“ wird auch für die Pole Position erwartet. Mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.