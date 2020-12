Austritte, Abspaltung: Straches Partei zerbröselt

Die neuen Abtrünnigen schließen sich der in Vorarlberg gestarteten Freien Bürgerpartei Österreichs an und gründen mit Hinterreiter eine Landespartei in Wien, die nur der Bevölkerung dienen will. Von den „Enttäuschten“ lasse man sich nicht beirren, heißt es wiederum vom Team HC, wo man weiter von einer landesweiten Bewegung träumt.