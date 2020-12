Ab 21 Uhr LIVE: Ludogorez Rasgrad gegen LASK

Gemütlich angeben will es der LASK in Rasgrad keinesfalls. „Wir wollen uns einfach aus Europa verabschieden, wie wir es aus unserer Sicht verdient haben“, sagte Thalhammer. Der LASK ging durch die Mühlen der Qualifikation, um den Sprung in die Gruppenphase zu schaffen, erinnerte der Coach. Es sei Pflicht, in der Europa League gut zu spielen. „Weil wir so viel unternommen haben, dort spielen zu dürfen. Jetzt bringen wir es zu Ende.“ Auch Flügelspieler Marvin Potzmann hielt fest: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, den Anspruch haben wir selber an uns. Wir gehen in jede Partie mit 100 Prozent.“