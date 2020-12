Neues als Zugpferd: Politisch, poetisch, populär

Die Wiener Künstlerin Linda Bilda (1963–2019) war in vielen Medien tätig: In der Malerei, Skulptur, Installation, sie machte Comics und Arbeiten mit Lichtglas. „Sie hat immer gesagt, ihre Werke sollen aktivierend, poetisch, politisch und populär sein“, schildert Hemma Schmutz ihre Erinnerungen an die Künstlerin, der das Lentos nun eine kleine, stimmungsvoll inszenierte Personale im Untergeschoß widmet.