Das ist Mario Balotellis neue Zweitliga-Mannschaft

Das einstige Fußball-Wunderkind Mario Balotelli ist erwartungsgemäß in die Serie B zu Monza Calcio gewechselt. Der 30-Jährige unterschrieb am Montag einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Klub bekanntgab. Der auf dem neunten Platz liegende Verein gehört dem früheren italienischen Premierminister Silvio Berlusconi und hat mit Kevin-Prince Boateng einen weiteren namhaften Akteur in seinen Reihen.