Wetterkapriolen und Rekord-Schneemengen im Süden

Lawinen in Osttirol beschädigten Häuser

Die Lawinensituation in Osttirol ist derzeit sehr angespannt, es gilt die Warnstufe fünf. Nicht zu Unrecht: In Hopfgarten etwa bretterte am Sonntag eine Lawine ins Tal und zog mehrere Häuser in Mitleidenschaft, ein weiteres Schneebrett war in Prägraten am Großvenediger bereits am Samstagabend abgegangen. Personen wurden nicht verletzt.