Gelungene Generalprobe der Fivers vor Europacup

Bereits am Sonntag treten die Fivers die Reise zum Match der European League bei Ademar Leon (Dienstag) an. In der Tabelle sind die Margaretner sieben Punkte hinter Leader Schwaz (21) wieder Zweiter, sie haben allerdings ein Spiel weniger absolviert als die Tiroler. Hard ist punktgleich mit den Fivers bei zwei Partien mehr Dritter.